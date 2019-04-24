تعاون بين جامعات منطقة مكة و«التقني»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) عقد وكلاء جامعات منطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اجتماعا تنسيقيا أمس (الثلاثاء)، استضافته جامعة الملك عبدالعزيز، بُغية تأسيس أرضية صلبة للتكامل والتشاور والتنسيق في الرؤى والمبادرات المطروحة المشتركة. وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، أن الاجتماع يهدف لتنسيق الأعمال للسير بخطط استراتيجية تجمع من خلالها الأفكار لفتح آفاق أكاديمية أوسع، وأنظمة تعاون تمكّن الجامعات ومؤسسة التدريب التقني من اختصار الزمان والإجراءات التي قد تواجهها في حال العمل بمفردها، دون معية نظيراتها من الجامعات الأخرى فيما يخص التجارب والأفكار والمبادرات التي تنوي تنفيذها.

عقد وكلاء جامعات منطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اجتماعا تنسيقيا أمس (الثلاثاء)، استضافته جامعة الملك عبدالعزيز، بُغية تأسيس أرضية صلبة للتكامل والتشاور والتنسيق في الرؤى والمبادرات المطروحة المشتركة. وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، أن الاجتماع يهدف لتنسيق الأعمال للسير بخطط استراتيجية تجمع من خلالها الأفكار لفتح آفاق أكاديمية أوسع، وأنظمة تعاون تمكّن الجامعات ومؤسسة التدريب التقني من اختصار الزمان والإجراءات التي قد تواجهها في حال العمل بمفردها، دون معية نظيراتها من الجامعات الأخرى فيما يخص التجارب والأفكار والمبادرات التي تنوي تنفيذها.

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