شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يدفع بـ55 خريجا من «الفيصلية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

يرعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد الإثنين القادم بمقر إدارة تعليم المحافظة، حفل تخريج الدفعة الخامسة من طلاب المدرسة الفيصلية للموهوبين للعام الدراسي 1439 / 1440، بحضور مدير عام التعليم بجدة عبدالله الثقفي، وعدد من منسوبي التعليم بالمحافظة وأولياء أمور الطلاب الخريجين.

وأعرب مدير عام التعليم بجدة عن شكره لمحافظ جدة على رعايته للحفل ودعمه للطلاب الموهوبين، لافتًا إلى أن عدد الخريجين هذا العام بلغ 55 طالبًا، داعيًا الله أن يوفقهم لخدمة دينهم ووطنهم.