شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم مكة يحقق رغبات 38 % من طالبي النقل الداخلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al- حققت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، رغبات 38.08% من طالبي النقل الداخلي بمكة المكرمة للعام الدراسي القادم 1440-1441 من المعلمين والمعلمات بجميع المراحل الدراسية. حققت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، رغبات 38.08% من طالبي النقل الداخلي بمكة المكرمة للعام الدراسي القادم 1440-1441 من المعلمين والمعلمات بجميع المراحل الدراسية. وتقدم لحركة النقل 5506 معلما ومعلمة، تم تحقيق رغبات 2079 منهم، فيما بلغ عدد المعلمات المتقدمات 2794 معلمة نقلت منهن 991 معلمة، بنسبة مئوية وصلت إلى 35,46%، بينما تقدم 2712 معلما للنقل تم نقل 1106 معلمين بنسبة مئوية وصلت إلى 40,78%. 5506 معلما ومعلمة Advertisements 2079 تحققت رغباتهم 2794 معلمة تقدمن للنقل 2712 معلما تقدموا للنقل طالبو النقل



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