شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين: «كدي» تغذي الحرم بالكهرباء في رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) نفذت إدارة التشغيل والصيانة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية بمشاركة عدد من الجهات المعنية ممثلةً في الدفاع المدني والشركة نفذت إدارة التشغيل والصيانة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية بمشاركة عدد من الجهات المعنية ممثلةً في الدفاع المدني والشركة السعودية للكهرباء، وإدارة التشغيل والصيانة وإدارة الأمن والسلامة بالرئاسة للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لموسم رمضان 1440. وبين مدير إدارة التشغيل والصيانة المهندس عمار بن محمد الأحمدي، أن محطة كدي ذات أهمية كبرى لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية بواسطة المولدات الثمانية الاحتياطية الموجودة في الموقع، حيث تبعد (3.5) كيلو متر جنوب المسجد الحرام، لافتا أن هذه المولدات تعمل آليا من خلال حاسب آلي خاص موجود في محطة الموثوقية (MV1)، التي بدورها تقوم باستشعار انقطاع مصادر التغذية للحرم المكي ويصدر أمراً بتشغيل المولدات لتأمين تغذية الحرم المكي الشريف.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة الحرمين: «كدي» تغذي الحرم بالكهرباء في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.