شكرا لقرائتكم خبر عن أولوية القبول في رياض الأطفال لأبناء الشهداء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي، مدير إدارة الاختبارات والقبول بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة بإعطاء الأولوية والقبول أثناء التسجيل بمرحلة رياض الأطفال لأبناء الشهداء وفاءً وامتناناً لما قدموه وتقديراً لما يبذله المرابطون لحماية الدين والوطن بالحد الجنوبي ووفاءً لأهل الوفاء من شهداء الواجب. وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي، مدير إدارة الاختبارات والقبول بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة بإعطاء الأولوية والقبول أثناء التسجيل بمرحلة رياض الأطفال لأبناء الشهداء وفاءً وامتناناً لما قدموه وتقديراً لما يبذله المرابطون لحماية الدين والوطن بالحد الجنوبي ووفاءً لأهل الوفاء من شهداء الواجب. وأكد الحارثي أن الإدارة حريصة على تسهيل العقبات والصعاب وتقديم الخدمات النوعية لأبناء وبنات شهداء الواجب نظير ما سطره آباؤهم من تضحية وفداء لهذا الوطن وماهو إلا امتداد لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من خدمة ورعاية لأبناء وبنات شهداء الواجب. يذكر أن التسجيل لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1441 بدأ عن طريق نظام نور مع بداية الأسبوع الحالي.



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