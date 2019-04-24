شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: 18 دولة تناقش تحديات الأمن البحري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة)

ناقش 69 مختصا من 18 دولة، تحديات الأمن البحري، خلال ورشة عمل رفيعة المستوى حول تنفيذ تعديلات جدة لمدونة السلوك 2017 لمواجهة تحديات الأمن البحري من خلال التعاون الإقليمي، والتي تستضيفها المملكة ممثلة في وزارة الداخلية (حرس الحدود)، ودشنها أمس (الثلاثاء) في جدة مدير عام حرس الحدود الفريق عواد البلوي.

وقال الفريق البلوي، إن انعقاد هذه الورشة يأتي استمراراً لإسهامات المملكة في دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجال بناء القدرات لمكافحة القرصنة والسطو المسلح والأعمال غير المشروعة الأخرى والإرهاب البحري، التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في غربي المحيط الهندي وخليج عدن. ولفت إلى أن القرصنة والسطو المسلح على السفن يشكلان أخطر التهديدات على الملاحة البحرية الدولية، وقد نجحت مجموعة من الإجراءات التى اتخذتها دول المنطقة والمنظمات الدولية والقوات البحرية الدولية وتدابير الحماية الذاتية للسفن من قبل شركات الملاحة البحرية في احتواء هذا التهديد.

وأشار الفريق البلوي إلى أنه ومن خلال تبني تعديلات جدة لمدونة السلوك 2017، سعت دول المنطقة إلى حل شامل طويل الأجل من شأنه التعاطي مع تلك التهديدات.

فيما أكد ممثل الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كريس تريلوني، أن محور الورشة يتمثل في «مواجهة تحديات الأمن البحري من خلال التعاون الإقليمي والنوايا الحسنة».