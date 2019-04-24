مكة: إزالة حظائر إبل ومصادرة حليب

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جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدّسة، أمس (الثلاثاء)، بالتعاون مع اللجنة المشكّلة من وزارة الصحة وأمانة العاصمة المقدّسة والشرطة، حملة تفتيشية رقابية استهدفت بائعي حليب الإبل على الطرق والأسواق لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم، إذ تمّت إزالة عدد من حظائر الإبل الواقعة في منطقة المرشدية ومصادرة كميات من حليب الإبل، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد الغامدي؛ أن ذلك يأتي للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب بالشكل العشوائي الذي قد يكون سبباً في نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان، مبينا أن الأمراض المشتركة وعلى رأسها الحمّى المالطية «البروسيلا»، العطيفة، الليستريا والسالمونيلا، تسبّب الإسهال والقيء والتشنج والحمّى.

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدّسة، أمس (الثلاثاء)، بالتعاون مع اللجنة المشكّلة من وزارة الصحة وأمانة العاصمة المقدّسة والشرطة، حملة تفتيشية رقابية استهدفت بائعي حليب الإبل على الطرق والأسواق لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم، إذ تمّت إزالة عدد من حظائر الإبل الواقعة في منطقة المرشدية ومصادرة كميات من حليب الإبل، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد الغامدي؛ أن ذلك يأتي للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب بالشكل العشوائي الذي قد يكون سبباً في نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان، مبينا أن الأمراض المشتركة وعلى رأسها الحمّى المالطية «البروسيلا»، العطيفة، الليستريا والسالمونيلا، تسبّب الإسهال والقيء والتشنج والحمّى.

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