كاوست" تختتم دورتها "التميّز في خدمة العملاء" لمنسوبي المطار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تختتم اليوم الخميس في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة الدورة التدريبية الأولى "التميز في خدمة العملاء"، التي نظمتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" لكافة القطاعات الحكومية العاملة في المطار بدءاً من هيئة الطيران المدني والخطوط السعودية مروراً بالجوازات والجمارك وانتهاء بقطاع الأمن في ذات المطار.

وقال سليمان الثنيان، نائب الرئيس للشؤون الحكومية في "كاوست": "إن مطار الملك عبدالعزيز يرتاده قرابة 300 مسافر شهرياً من منسوبي "كاوست" يمثلون طلبة وباحثين وأعضاء هيئة تدريس من أهل العلم والفكر الأكفاء بالإضافة إلى زوار الجامعة من رؤساء جامعات ومعاهد وعلماء وباحثين من مختلف أرجاء العالم، والذين يعتبرون سفراء عن المملكة عند عودتهم لبلادهم. وأكد الثنيان على ضرورة اقامة مثل هذه الدورات من أجل أن نصنع واجهة مضيئة تمثل المملكة وتظهرها على نصاعتها وتطورها وتقدمها العلمي والإنساني ".

مشروع المطار الذكي

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وتطمح إدارتا كلاًّ من المطار و"كاوست" من خلال شراكتهما الاستراتيجية بنقل التقنية والابتكارات من مختبرات جامعة الملك عبدالله ليتم تطبيقها في مرافق المطار المختلفة للمساهمة في تأسيس مشروع المطار الذكي.

كما ستقوم الجامعة بالإشراف على تشغيل الأكواريوم بصفة استشارية واستخدام بعض التقنيات المبتكرة في "كاوست"، وستقدم المشورة لمنسوبي المطار فيما يتعلق بأمن وسلامة المجال الجوي للمطار والمرافق المحيطة به من الطائرات المسيرة بدون طيار(الدرون).

وستشارك كاوست منسوبي المطار تجربتها في التعامل مع عقود الصيانة والتعاون في طرح الأفكار المتعلقة بتحسين تشغيل وصيانة المرافق وخفض التكاليف المرتبطة بهذا الشأن، فضلاً عن تعاونها، مع المطار في تدريب موظفيه المختارين على ريادة الأعمال.

كما ستقدم الجامعة دورات تدريبية مصممة خصيصاً لمنسوبي المطار والقطاعات المختلفة العاملة في المطار بالتعاون مع مؤسسات تدريبية عالمية، كما أكدت "كاوست" أنها ستقدم المشورة لمنسوبي المطار فيما يتعلق بتطوير شبكة الواي فاي.

وكانت إدارة مطار الملك عبدالعزيز قد سلمت "كاوست" مكتباً لها في منطقة استلام الحقائب وذلك لاستخدامه من قبل منسوبي إدارة الشؤون الحكومية المكلفين بمساعدة موظفي وطلبة الجامعة في إنهاء إجراءات الجوازات، كما سيتم تزويد الجامعة بالموقع المناسب في الصالة الدولية والداخلية لعمل معرض متكامل يبرز الأبحاث والتقنية في جامعة الملك عبدالله، وأيضاً تم تحديد موقع في صالة إنهاء إجراءات السفر للركاب بالمطار الجديد وذلك لتركيب شاشة جدارية لعرض مواد تعريفية عن "كاوست".