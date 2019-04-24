، شاهد.. مقدم برنامج يتفاوض مع سمسارة خادمات على الهواء.. 3 آلاف ريال للشهر ،

محمد بن مسعود - الدمام - مقرهم البطحاء وتجاوبهم مع أي اتصال يؤكد مقولة "من أمن العقوبة أساء الأدب"

ناقش برنامج "تم" الذي تعرضه القناة السعودية ويقدمه الإعلامي خالد العقيلي قضية سماسرة الخادمات المخالفات للأنظمة والإقامة، والتي تشهد هذه الأيام نشاطاً كبيراً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وقام مقدم البرنامج بالتفاوض مع إحدى سماسرة الخادمات من جنسية إفريقية من خلال اتصال هاتفي على الهواء مباشرة.

وأبرز الاتصال الهاتفي وأثبت من خلال تجاوب سمسارة الخادمات معه دون سابق معرفه أثبت مقولة: "من أمن العقوبة أساء الأدب"، حيث بدت السمسارة تقدّم عروضها بكل أريحية، دون خوف من رقابة أو كمين تخشاه لضبطها، إذ أكدت أن مرتبات الخادمات لديها تبلغ ثلاثة آلاف ريال لشهر رمضان المبارك، فيما تقل الرواتب بعد انتهاء رمضان إلى ألفي ريال للشهر، مؤكدة أن هناك سائقين يقومون بإيصالها إلى منازل طالبي الخادمة دون عناء، مقابل حصولهم على مبلغ مائتي وخمسين ريالاً.

وبيّنت السمسارة خلال مفاوضتها أنها تسكن حي البطحاء، ولن يستغرق إرسال الخادمة الوقت القليل، مشيرة إلى أنه بعد إيصالها لطالبها يستطيع اصطحابها مع عائلته دون أن يعترضه أحد من الجهات الأمنية.

الجدير بالذكر أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك تتضاعف أعداد الخادمات الهاربات من كفلائهن، الأمر الذي يشكّل سوقاً سوداء للخادمات يستغلها السماسرة للحصول على مبالغ تصل إلى أرقام خيالية.