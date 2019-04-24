، "مدني الطائف" يحذر من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تنبيه صادر عن "الأرصاد" يستمر حتى الساعة الـ9 مساء

دعا المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر والحيطة من الاخطار المصاحبة لهطول الأمطار، وأوصى بعدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول.

جاء ذلك بعدما أوردت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهاً متقدماً، يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بزخاتٍ من البرد ورياح نشطة مثيرةً للاتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وأوضحت أن الحالة تشمل: "الطائف، ميسان، بني سعد، قيا، الشفا، والهدا والأجزاء المجاورة لها" من الساعة ١٢:٠٠ اليوم إلى الساعة ٢١:٠٠.