، بعد 3 سنوات تعثر.. طريق "عمر قاضي" بمكة على وشك الافتتاح ،

محمد بن مسعود - الدمام - المشروع سيخفف من الضغط المروري على كوبري حجز السيارات

وقفت "الخليج 365"، ميدانياً، صباح اليوم، على مشروع كوبري طريق "عمر قاضي" بشرائع مكة المكرمة، حيث شارفت أعمال المشروع على الانتهاء، بعد ثلاث سنوات من التعثر.

وأظهرت الصور أعمال السفلتة المنجزة على متن الكوبري فيما تبقى جنباته، تمهيداً لافتتاحه.

وسيخفف المشروع من الضغط المروري على كوبري حجز السيارات للراغبين للذهاب من وإلى مكة المكرمة؛ نظراً لوقوعه على امتداد أهم شارع في الشرائع وهو شارع 64 الذي يشهد ازدحاماً مرورياً في أغلب الأوقات.

وذكر مصدر في أمانة العاصمة المقدسة، أنه من المقرر افتتاح المشروع خلال الأسبوع الجاري.

وكان عدد من سكان مخططات الشرائع قد طالبوا أمانة العاصمة المقدسة مراراً، على مدى ثلاث سنوات مضت، بضرورة الإسراع في وتيرة العمل بمشروع الكوبري الجديد، لفك الكثير من اختناقات السير بالمخططات، فضلاً عن أهميته وارتباطه بشكل مباشر مع طريق السيل.