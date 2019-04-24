، "سجن القنفذة" يحتفل بتخريج 106 من نزلائه وانخراطهم بسوق العمل ،

محمد بن مسعود - الدمام - في برامج الحاسب الآلي والتبريد والتكييف والتمديدات الكهربائية

أقامت إدارة سجن القنفذة، حفلًا خاصًّا باختتام أنشطتها للعام الحالي 1440هـ، بحضور محافظ القنفذة فضا بن بين البقمي، ومساعد مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة العميد إبراهيم بن سعد الغامدي، ومدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، وممثلي الجهات الحكومية بالمحافظة.

وزفت الإدارة ١٠٦ خريجين من نزلائها من المعهد الصناعي في برامج الحاسب الآلي، والتبريد، والتكييف، والتمديدات الكهربائية؛ مما يسهم في تهيئة نزلاء السجون وانخراطهم في سوق العمل عقب انتهاء محكوميتهم؛ مؤهلين بالعلم والتدريب في مختلف الجوانب المهنية.

من جانبه، أعرب مدير إدارة سجن القنفذة العقيد عبدالرحمن القحطاني، عن شكره لمحافظ القنفذة فضا بن بين البقمي والحضور؛ لمشاركتهم في حضور هذا الحفل الذي يجسّد الدور المجتمعي؛ متمنيًا التوفيق لكل النزلاء، الذين نالوا الفرص التعليمية والتدريبية، ليعودا لمجتمعهم أفرادًا صالحين ومنتجين ليساهموا في دفع عجلة التنمية لهذا الوطن الغالي.