، "سجن القنفذة" يحتفل بتخريج 106 من نزلائه وانخراطهم بسوق العمل ،

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أقامت إدارة سجن القنفذة، حفلًا خاصًّا باختتام أنشطتها للعام الحالي 1440هـ، بحضور محافظ القنفذة فضا بن بين البقمي، ومساعد مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة العميد إبراهيم بن سعد الغامدي، ومدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، وممثلي الجهات الحكومية بالمحافظة.
وزفت الإدارة ١٠٦ خريجين من نزلائها من المعهد الصناعي في برامج الحاسب الآلي، والتبريد، والتكييف، والتمديدات الكهربائية؛ مما يسهم في تهيئة نزلاء السجون وانخراطهم في سوق العمل عقب انتهاء محكوميتهم؛ مؤهلين بالعلم والتدريب في مختلف الجوانب المهنية.
من جانبه، أعرب مدير إدارة سجن القنفذة العقيد عبدالرحمن القحطاني، عن شكره لمحافظ القنفذة فضا بن بين البقمي والحضور؛ لمشاركتهم في حضور هذا الحفل الذي يجسّد الدور المجتمعي؛ متمنيًا التوفيق لكل النزلاء، الذين نالوا الفرص التعليمية والتدريبية، ليعودا لمجتمعهم أفرادًا صالحين ومنتجين ليساهموا في دفع عجلة التنمية لهذا الوطن الغالي.
"سجن القنفذة" يحتفل بتخريج 106 من نزلائه وانخراطهم بسوق العملصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-24
أقامت إدارة سجن القنفذة، حفلًا خاصًّا باختتام أنشطتها للعام الحالي 1440هـ، بحضور محافظ القنفذة فضا بن بين البقمي، ومساعد مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة العميد إبراهيم بن سعد الغامدي، ومدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، وممثلي الجهات الحكومية بالمحافظة.
وزفت الإدارة ١٠٦ خريجين من نزلائها من المعهد الصناعي في برامج الحاسب الآلي، والتبريد، والتكييف، والتمديدات الكهربائية؛ مما يسهم في تهيئة نزلاء السجون وانخراطهم في سوق العمل عقب انتهاء محكوميتهم؛ مؤهلين بالعلم والتدريب في مختلف الجوانب المهنية.
من جانبه، أعرب مدير إدارة سجن القنفذة العقيد عبدالرحمن القحطاني، عن شكره لمحافظ القنفذة فضا بن بين البقمي والحضور؛ لمشاركتهم في حضور هذا الحفل الذي يجسّد الدور المجتمعي؛ متمنيًا التوفيق لكل النزلاء، الذين نالوا الفرص التعليمية والتدريبية، ليعودا لمجتمعهم أفرادًا صالحين ومنتجين ليساهموا في دفع عجلة التنمية لهذا الوطن الغالي.
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
02:07 PM
في برامج الحاسب الآلي والتبريد والتكييف والتمديدات الكهربائية
أقامت إدارة سجن القنفذة، حفلًا خاصًّا باختتام أنشطتها للعام الحالي 1440هـ، بحضور محافظ القنفذة فضا بن بين البقمي، ومساعد مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة العميد إبراهيم بن سعد الغامدي، ومدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، وممثلي الجهات الحكومية بالمحافظة.
وزفت الإدارة ١٠٦ خريجين من نزلائها من المعهد الصناعي في برامج الحاسب الآلي، والتبريد، والتكييف، والتمديدات الكهربائية؛ مما يسهم في تهيئة نزلاء السجون وانخراطهم في سوق العمل عقب انتهاء محكوميتهم؛ مؤهلين بالعلم والتدريب في مختلف الجوانب المهنية.
من جانبه، أعرب مدير إدارة سجن القنفذة العقيد عبدالرحمن القحطاني، عن شكره لمحافظ القنفذة فضا بن بين البقمي والحضور؛ لمشاركتهم في حضور هذا الحفل الذي يجسّد الدور المجتمعي؛ متمنيًا التوفيق لكل النزلاء، الذين نالوا الفرص التعليمية والتدريبية، ليعودا لمجتمعهم أفرادًا صالحين ومنتجين ليساهموا في دفع عجلة التنمية لهذا الوطن الغالي.
، "سجن القنفذة" يحتفل بتخريج 106 من نزلائه وانخراطهم بسوق العمل ،
المصدر : الخليج 365
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