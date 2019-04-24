، الدفاع المدني يُخلي مرضى مستشفى شقراء ومنسوبيها .. "تجربة فرضية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء، صباح اليوم، فرضية شاملة في الإطفاء والإنقاذ والإخلاء بمستشفى شقراء العام بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة (الدوريات الأمنية- المرور- الهلال الأحمر- بلدية شقراء - شركة الكهرباء).

حضر الفرضية محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي؛ ومندوبون من إدارة الطوارئ والكوارث من الشؤون الصحية بمنطقة الرياض.

وأشار مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء العقيد عبدالرحمن بن حمد المجلي؛ إلى أن الخطط الفرضية تنفذ للتعرُّف على أهم الصعوبات والسلبيات التي قد تواجه رجال الدفاع في الكوارث والحوادث لأجل تلافيها، كما تهدف الخطط أيضاً للرفع من سرعة الاستجابة من كافة الجهات المشاركة للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من كافة المخاطر.

وقدّم العقيد المجلي؛ شكره وتقديره لمحافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي؛ على مشاركة الفاعلة في كافة المناشط بمحافظة شقراء، والشكر موصول لمستشفى شقراء العام ولكل الجهات المشاركة.

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