، "الخليج 365" تفتح ملف دوري الأمير محمد بن سلمان .. ونقاد يؤكّدون: "استثنائي" .. إثارة وحماس ولكن ،

محمد بن مسعود - الدمام - امتاز بالجماهيرية وحضور العائلات والجوائز وعابه الاستثمار وغياب الحكم السعودي

كرة القدم تعد حالياَ منظومة صناعية متكاملة لها أدواتها، وآلياتها، ومقوماتها، واستثماراتها، وإنجازاتها، ومن هذا المنطلق الواعي اهتمت رؤية المملكة 2030 بمحور الرياضة، وأندية كرة القدم المحلية حتى أصبح دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019م، بشهادة الخبراء والمهتمين، الأفضل في الشرق الأوسط، وضمن أقوى عشرة دوريات في العالم.

حول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا العام، يقول الناقد والمحلل الرياضي عايد الرشيدي: "شهد موسم 2018 / 2019 كثيراً من الأحداث الرياضية على الأصعدة كافة، ولعبة كرة القدم خاصة وتاريخية في مسيرتها، أبرزها التأهل لكأس العالم بروسيا 2018 بعد غياب دام 12 عاماً، وأيضاً تكفل الدولة بتسديد مديونيات الأندية وأيضاً تكفل هيئة الرياضة بجميع اللاعبين الأجانب للأندية المحترفة".

ويضيف الرشيدي "كذلك سمح اتحاد كرة القدم بالتعاقد مع 8 لاعبين أجانب، وهذا الأمر له سلبياته وإيجابياته؛ الإيجابي منها تقوية الدوري، والسلبي إضعاف المنتخب وعدم بروز لاعبين محليين في الخانات المهمة: الهجوم، والحراسة، وصناعة اللعب، وهذا الأمر أسهم في خروج منتخبنا الأول من بطولة آسيا الأخيرة، ومن دوري المجموعات".

ويتابع "أصبحت كرة القدم متنزهاً للعائلات بعد السماح لهن بدخول الملاعب وهذا أمر إيجابي، وكذلك دخول المرأة كعضو في مجلس اتحاد القدم باللجنة الاجتماعية".

وحول استفادة الأندية السعودية هذا العام من الاستثمار، قال الرشيدي: "مع الأسف هذا الموسم لم تستثمر الأندية أو تجلب لها مداخيل مالية؛ لأنها اعتمدت على الموارد المالية التي تقدمها هيئة الرياضة، فقط نادي النصر جلب شركة طيران، وشركة اتصالات، واستثمر في متجر النادي الذي بلغت إيراداته قرابة 35 مليون ريال".

وتحدث عن التحكيم مؤكداً أن منظومة التحكيم في عالم كرة القدم دائماً شماعة للمخفقين مع الأسف، لذا الثقة أصبحت معدومة بالحكم السعودي والسبب رؤساء الأندية وعدم وجود مَن يحمي الحكام.

من جانبه، يقول المتخصص في التسويق والاستثمار؛ والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية؛ الناقد الدكتور وحيد بغدادي: "نحن حالياً على مشارف نهاية إحدى أقوى نسخ الدوري السعودي طوال تاريخه الذي يمتد لأكثر من 40 عاماً، في هذا الموسم الاستثنائي الذي يحمل اسماً غالياً على الجميع، وهو مسمى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما شهده هذا الموسم من منافسة شديدة على المراكز كافة وبوجود عدد كبير من المحترفين الأجانب، الذين أضافوا للمنافسة قوة وإثارة وبحضور الحكام الأجانب ذوي الخبرة والكفاءة العالية، وما صاحب ذلك من تحول كبير في تطوير بيئة الملاعب، والسماح للعائلات بحضور المباريات والجوائز المصاحبة لجميع مباريات هذا الموسم، التي رفعت من وتيرة الحماس الجماهيري ورفعت من القيمة التسويقية للدوري السعودي، وجعلته محط أنظار المستثمرين. ولكن وفي ظل هذه المتغيرات؛ إلا أن الموسم على النقيض شهد أسوأ سيناريو لاتحاد كرة القدم، ولم يسبق في تاريخ الكرة السعودية أن يتعاقب ثلاثة رؤساء لاتحاد كرة القدم في موسم واحد، الأمر الذي جعل هذا الموسم الأسوأ إدارياً حيث تسبّبت هذه التعاقبات الإدارية في فوضى عارمة في جميع لجان اتحاد الكرة، وباتت جميع اللجان تعمل وكأنها اتحادات مستقلة.

ويرى الإعلامي، وعضو رابطة دوري المحترفين سابقاً الناقد أحمد المصيبيح؛ أن موسم هذا العام مختلف حيث المنافسة، والأكثر إثارة وجماهيرية، واجتمعت فيه كل عوامل النجاح، وهي التي زادت من قوته وإثارته التي بلغت مداها.

ويقول المصيبيح:" في موسم هذا العام كان وجه الاختلاف كبيراً عن السابق بـ ١٦ فريقاً، وهذه أولى الإيجابيات مما زاد عنصر القوة والإثارة والجماهيرية، إضافة إلى المفاجآت التي صاحبت الكثير من المباريات، وهو ما أضفى على هذا الموسم متابعة لا حدود لها جماهيرية وإعلامية، لذلك لابد أن نشكر مَن كانوا خلف هذا النجاح".

ويوضح المصيبيح أن هناك سلبيات رافقت دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا العام، نتمنى أن يتم تلافيها المواسم المقبلة تمثلت في عدم منح الحكم السعودي فرصة الاستفادة والاحتكاك وكسب الخبرة، كذلك وجود ٨ لاعبين أجانب هو جانب سلبي في مجمله؛ لكن بحسبة بسيطة ففي كل فريق سيكون إجبارياً وجود ٤ لاعبين محليين وعدد الفرق ١٦ إذاً ١٦x٤= ٦٤ لاعباً يمكن من إيجاد منتخب قوي ومتكامل في جميع المراكز ومن اللاعبين النخبة، وإن كان هناك من ملاحظة قد تعيق هذا الأمر فهي تركيز الأندية على وجود المهاجمين مما يعني قلة الفرصة في وجود المهاجم المحلي، وهذه المشكلة عانينا منها أثناء مشاركتنا الأخيرة في كأس العالم وآسيا الأخيرتين، كذلك مازالت الفرق السعودية تؤكّد المقولة عنها بأنها مقصلة المدربين، فهل يمكن تصديق أن هذا الموسم تمّت إقالة ١٩ مدرباً من مناصبهم؟ هذا الرقم يعد كارثياً، وخسائر مادية متلاحقة على الأندية".

ويضيف عن المنافسة التي حدثت هذا الموسم فقد بلغت ذروتها من جوانب عدة فتنافس الهلال والنصر أمر اعتدنا عليه؛ إلا أن منافسة تلافي الهبوط تحظى باهتمام جماهيري كبير، كذلك المنافسة على المراكز المتقدمة من أجل حجز بطاقة المشاركة آسيوياً.

وعن الاستثمار في الأندية يقول أحمد المصيبيح: "ما زلنا في المراحل الابتدائية من هذا الجانب، فعلى الرغم من الجماهيرية الطاغية لعدد من الفرق إلا أنها لم تستغل في جانب استثماري".

ويتابع "هذا الموسم جاء بفكرة جديدة، وهي حضور العائلات، فرب العائلة يحضر مع زوجته وأولاده إلى الملعب في مكان آمن وترفيهي وربما يحظى بإحدى الجوائز وحقيقة هي أضفت المتعة على جانب الحضور، إضافة إلى كونها جانباً تحفيزياً".