حساب المواطن يكشف تفاصيل مبادرة التكييف

كشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل مبادرة ” التكييف ” التي تأتي ضمن الدعم المقدم من البرنامج. وعن ذلك، أوضح ” حساب المواطن ” أن مبادرة التكييف تأتي بهدف مساعدة المواطنين في شراء مكيفات ذات كفاءة عالية بأسعار مخفضة.

ودعا البرنامج المستفيدين لزيارة الموقع الرسمي؛ للتأكد من الاستحقاق ومعرفة منافذ البيع من خلال الرابط هنا أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد: 920024322.

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