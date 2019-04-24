انقلاب دورية أمنية بالطائف.. والكشف عن مصير قائدها

انقلبت دورية أمنية تابعة لقوة أمن الطرق، أمس الثلاثاء، على الطريق الرابط بين الطائف والباحة؛ مما تسبب في وفاة قائدها.

وكانت الدورية في مهمة عمل رسمية، وانقلبت المركبة في منطقة كوبري غزايل، ليتوفى قائدها جراء إصابته.