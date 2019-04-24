انقلبت دورية أمنية تابعة لقوة أمن الطرق، أمس الثلاثاء، على الطريق الرابط بين الطائف والباحة؛ مما تسبب في وفاة قائدها.
وكانت الدورية في مهمة عمل رسمية، وانقلبت المركبة في منطقة كوبري غزايل، ليتوفى قائدها جراء إصابته.
كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب دورية أمنية بالطائف.. والكشف عن مصير قائدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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