المسند: حالة مطرية ربيعية قادمة تبدأ الجمعة وتستمر أياماً عدة

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ حالة مطرية قادمة تبدأ يوم الجمعة وتؤثر في مناطق عدة؛ مبيناً أن أجواء المملكة تشهد اليوم استقراراً شبه عام.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: اليوم يُتوقع استقرار جوي شبه عام، والكتلة الباردة الاستثنائية ما زالت فوق أجواء السعودية، واحتمال سقوط أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مرتفعات عسير قائمة ولكن ضعيفة، والغبار ما زال عالقاً فوق الجزء الجنوبي الغربي من السعودية.

وأضاف: يُتوقع أن تبدأ حالة مطرية ربيعية جديدة يوم الجمعة المقبل، ويُتوقع أن تكون بؤرة تأثيرها في منطقة المدينة المنوّرة بالدرجة الأولى ومكة المكرّمة، ثم يوم السبت ذروتها وقوتها، ويُتوقع أن تكون فوق منطقة حائل بالدرجة الأولى، وتستمر الحالة متقطعة أياماً عدة، برفق الأمطار التراكمية المتوقعة لفترة 5 أيام.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تستمر الأتربة المثارة والعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تشمل الأجزاء الشرقية منها؛ تمتد إلى منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، بينما يُتوقع -بمشيئة الله تعالى- تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة.