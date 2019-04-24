بالصور.. ضبط مطبخً عشوائي ومغاسل بمكة

تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها
أعلنت أمانة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، أنّ بلدية أجياد الفرعية ضبطت مطبخًا عشوائيًّا داخل عمارة سكنية تديره عمالة مخالفة يفتقر أدنى الاشتراطات الصحية.
وذكر الحساب الرسمي العاصمة المقدسة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّه تم اتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.
كما نفّذت بلدية العزيزية الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، حملة لإزالة مواقف السيارات المخالفة والحواجز الحديدية بطرق عشوائية مخالفة أمام بعض المنازل الخاصة والفنادق، والتي تؤدي لإشغال المواقع العامة بصورة غير نظامية.
وضبطت بلدية المعابدة الفرعية، عدة مخالفات في حملة رقابية مكثفة على مغاسل الملابس، أبرزها وجود غسالات متهالكة وتدني في مستوى النظافة واستخدام منظفات غير آمنة، وتم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين .
في سياق آخر، نفَّذت إدارة التطوير الإداري برنامج إدارة سلامة الغذاء الموجه للمراقبين الصحيين والعاملين في مجال صحة البيئة؛ للتعرُّف على الطرق الحديثة والأنظمة العالمية للسلامة الغذائية.
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