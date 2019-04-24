مطار أبها يعلن عن تأخُّر جميع الرحلات الجوية

أرجع ذلك إلى انخفاض مستوى الرؤية
أعلن مطار أبها، بمنطقة عسير، اليوم الأربعاء، استمرار تأخير الرحلات الجوية؛ وذلك بسبب انخفاض مستوى الرؤية، وقال المطار عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «السادة المسافرين، نشعركم باستمرار تأخير كافة الرحلات القادمة والمغادرة من مطار أبها، وذلك لانخفاض مستوى الرؤية، ومن المتوقع أن يستمر ذلك للساعات القليلة القادمة».
وأشار المطار إلى وصول ثلاث رحلات، وهي رحلة طيران ناس XY083 القادمة من الرياض (هبطت في الساعة ٨:٣٠ صباحًا)، ورحلة طيران ناس XY083 القادمة من الرياض (هبطت في الساعة ٨:٣٠ صباحًا)، ورحلة طيران ناس XY081القادمة من الرياض (هبطت في الساعة ٨:50 صباحًا)، مؤكدًا أنّ كافة الرحلات الأخرى مازالت متأخرة بسبب انخفاض مستوى الرؤية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها لطقس اليوم الأربعاء، استمرار الأتربة المثارة والعوالق الترابية التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية، والغربية تشمل الأجزاء الشرقية منها.
وأشارت هيئة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنَّ الحالة الجوية السابقة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.
وأضافت أنّه من المتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
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