دشنه «المشيطي».. تعرف على تفاصيل البرنامج الوطني «نخلة وطن»

دشن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور، المهندس منصور بن هلال المشيطي، البرنامج الوطني «نخلة وطن»، الذي يمثل شراكة ذات مستوى مهم بين المركز وشركة سابك.

ويركز البرنامج على الارتقاء بقطاع النخيل والتمور في المملكة وتطويره والنهوض به، عبر رفع كفاءة الإنتاج وتحسين مستوى جودة المحصول من أجل خلق منتجات ذات قيمة اقتصادية عالية، حتى يصبح قطاع النخيل والتمور مواكبًا لرؤية المملكة 2030.

وتهدف الشراكة إلى زيادة صادرات المملكة من التمور، وزيادة الاستهلاك المحلي من التمور ورفع جودة التمور، والمساهمة في الصناعات التحويلية، مع المساهمة في ترشيد استهلاك المياه.

ويحدد عمل البرنامج الوطني مسارين أساسيين، من خلال إنشاء شبكة من مراكز الخدمة في أربع مناطق رئيسة إقليمية وفرعية متخصصة لخدمات قبل وبعد الحصاد لتقديم الخدمات الزراعية لما قبل حصاد الإنتاج.

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كما تشمل هذه الخطوة خدمات ما بعد الحصاد كالتعبئة والتسويق والنقل المبرد والتخزين وغيرها، وحاضنة أعمال تقنية لتطوير العديد من المنتجات الغذائية وطرق التغليف المبتكرة لتحفيز الطلب على التمور.

أما المسار الثاني فيتضمن إنشاء برامج تطويرية لتعزيز وتحسين النمو، عبر برامج لتطوير مزارع النخيل الحالية، وبرامج سلاسل الإمداد وتطوير التخزين والنقل المبرد، وبرامج تعزيز النخلة كرمز وطني للدولة، وبرامج لتطوير الموارد البشرية.

وأكد المشيطي أن المركز يحظى باهتمام كبير من الحكومة، باعتباره مصدرًا مهمًا للإسهام في الأمن الغذائي ورافدًا للاقتصاد الوطني، وحرص الوزارة على خلق وإيجاد برنامج وطني متكامل للارتقاء بقطاع النخيل والتمور تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، استكمالًا للاتفاقية الموقعة قبل عام التي هدفها التعاون بين المركز الوطني للنخيل والتمور وشركة سابك للارتقاء بالقطاع من خلال الاستفادة من جميع الدراسات.

وبيّن المهندس المشيطي أن مجالات التعاون بين المركز وشركة سابك ستدعم قطاع النخيل والتمور وتحقق النتائج المأمولة، وأنه سيواصل دوره المحوري بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ للنهوض بصناعة التمور وتطوير بنيتها التحتية، وخلق فرص عمل واستثمارات جديدة.