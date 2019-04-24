«رئاسة الحرمين» تُعدِّد فوائد قرار المتاحف الـ3 بمكة المكرمة

عقب توجيه من الأمير خالد الفيصل..
أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأربعاء، بما وجّه به مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بإقامة ثلاثة متاحف، إضافةً إلى متحف موسمي بمكة المكرمة.
وقال السديس في بيانٍ اطلعت «عاجل» على نسخة منه: إنّ هذه الخطوة المباركة تهدف إلى تعميق المعاني الروحية في نفوس المعتمرين والحجاج، وتعزيز السلوكيات الدينية لديهم، وتجذير أواصر الحاضر مع ربطها بالماضي، وتعريف العالم بجمال وجلال وروعة التراث الإسلامي الحنيف.
وأضاف: «هذا المشروع قفزةٌ ثقافيةٌ تتخطى حاجز الطموح وتحط رحالها في خمائل المستقبل؛ حيث مكة المكرمة مدينة عالمية حديثة بركائز إسلامية وأصول تراثية نابعة من ديننا الحنيف وأصالة قيمنا العربية السعودية».
وتابع: «مكة المكرمة هي قبلة الدنيا تضم بين جنباتها البيت العتيق الذي جعله المولى سبحانه وتعالى مثابة للناس أجمعين ومهوى لأفئدة المؤمنين وقف على تلالها إبراهيم عليه السلام لينفذ أمر ربه (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالًا) يؤمها كل عام ملايين المسلمين من حجاج ومعتمرين قاصدين المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، فهذه المتاحف المباركة تُعد من الروافد الثقافية التي تساهم في تحقيق رؤية الخير والعطاء رؤية ٢٠٣٠».
وختم السديس بالدعاء أن يحفظ الله عز وجل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأمير مكة المكرمة ونائبه وأن يجعل ما يقدمونه لخدمة ضيوف الرحمن في موازيين حسناتهم.
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