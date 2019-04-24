بالأسماء.. تعرف على أشهر المشاركين في مؤتمر القطاع المالي بالرياض

تشارك العديد من المؤسسات الدولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية الشهيرة، ووكالات التصنيف الدولية والخبراء والمتخصصين في أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، التى انطلقت، اليوم الأربعاء، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وفيما تستمر فعاليات المؤتمر (الذى يشهد مشاركة دولية كبيرة) اليوم، وغدًا الخميس، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، يستقطب المؤتمر أكثر من 2000 مشارك؛ من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع المالي.

وتشارك في المؤتمر شخصيات دولية مهمة، منهم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ووزير النقل الدكتور نبيل العامودي، ورئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة خالد السلطان.

كما يشارك في المؤتمر محافظ مؤسسة النقد أحمد الخليفي، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، والرئيس التنفيذي لشركة «مان جروب» لوك أليس.

أيضًا، يشارك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بارينجز» توم فينك، والرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة عبيد الزعابي.

ويحضر الفعاليات، محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، والرئيس التنفيذي لمجموعة «سوسيتيه جنرال» فريديريك أوديا، ورئيس شركة «أرامكو السعودية» كبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «سابك» رئيسها التنفيذي يوسف البنيان، ورئيسة مجلس إدارة «تداول» سارة السحيمي، وغيرهم من كبار المختصين والخبراء بالقطاع المالي.

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ويشارك في المؤتمر أكثر من 80 متحدثًا ومتحدثة يناقشون على مدى يومين في 21 جلسة الموضوعات التي تهم القطاع المالي، انطلاقًا من ستة محاور رئيسة؛ هي: بناء القدرات في القطاع المالي، والتحديات والفرص في سوق التأمين.

كما يناقشون ملفات التمويل العقاري، والتمويل الإسلامي، وتنافسية القطاع المالي، والتقنية المالية، إضافة إلى تعزيز المعرفة المالية، والوعي والتخطيط المالي في إطار تعزيز الثقافة المالية، وزيادة التوعية بأهمية الادخار على المستويين الفردي والمجتمعي.

وتتضمن الجلسات نقاشات عن عدة مواضيع أساسية مرتبطة بأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، كما سيتضمن المؤتمر ورش عمل تجمع بين مشرعين محليين وخبراء عالميين. وسيتخلل المؤتمر الإعلان عن عدة اتفاقيات ذات علاقة بتطوير القطاع المالي في المملكة.

وسيتم بحسب اللجنة المنظمة للمؤتمر، عرض أحدث الابتكارات والمنتجات المالية والتأمينية لدى المؤسسات والبنوك السعودية، ومشاركة آخر التطورات والحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا الرقمية المالية».

ويتخلل المؤتمر الدولي معرض وعدد من الفعاليات المصاحبة؛ وذلك في فندق «ريتز كارلتون» بمدينة الرياض، يشارك فيها أهم الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الكبرى في مجال تطوير ودعم القطاع المالي؛ لاستعراض الجهود المبذولة في تطوير القطاع والخطط المستقبلية.

ويتم عرض أحدث الابتكارات والمنتجات المالية والتأمينية لدى المؤسسات والبنوك السعودية، ومشاركة آخر التطورات والحلول المبتكرة في مجال التقنية المالية، والتعريف بـ«برنامج تطوير القطاع المالي» ومبادراته وبرامجه، كأحد برامج الرؤية الـ13 الاستراتيجية.