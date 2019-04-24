جامعة الجوف تُعلن بدء التقديم على 24 برنامج ماجستير

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الجوف، فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1440/1441 هـ، ابتداءً من اليوم الأربعاء.

وتتضمّن برامج الدراسات العليا المطروحة للعام الجامعي 1440/1441هـ، ماجستير التربية في القيادة التربوية، وماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس العامة، وماجستير التربية في الإرشاد النفسي، وماجستير التربية في تقنيات التعليم، وماجستير التربية في التربية الخاصة، وماجستير العلوم في الأحياء الدقيقة، وماجستير العلوم في الرياضيات، وماجستير العلوم في الكيمياء، وماجستير العلوم في الفيزياء، وماجستير العلوم في علم الحيوان، وماجستير العلوم في علم النبات، وماجستير الآداب في اللغة العربية وآدابها، وماجستير الآداب في اللغويات التطبيقية (تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية)، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، وماجستير الفقه وأصوله، وماجستير التفسير وعلم القرآن، وماجستير الحديث وعلومه، وماجستير العلوم في الأمن السيبراني، وماجستير العلوم في علم البيانات، وماجستير في الاستعاضة السنية، وماجستير مكافحة العدوى، وماجستير الصحة العامة، وماجستير العلوم في الطاقة المتجددة، والدبلوم العالي في المحاماة.

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وأشارت الجامعة إلى فتح بوابة القبول وبدء عملية التقديم اليوم الأربعاء، حتى يوم الخميس 27-08-1440هـ، فيما يتم إعلان أسماء المرشحين مبدئيًا يوم الخميس 10-9-1440ه، وتجرى المقابلات الشخصية للمرشحين يوم الأحد 14-09-1440هـ والأربعاء 17-09-1440هـ، ثم يتم إعلان المرشحين نهائيًّا وطباعة إشعارات القبول يوم الاثنين 22-09-1440هـ.

وأوضحت الجامعة أنّه يتم دفع رسوم إدارية غير مستردة بمبلغ 300 ريال عند التقديم، وإيداع جميع الرسوم على حساب رقم 154608010792301 بمصرف الراجحي، علمًا بأنّه سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل، وعلى المتقدم متابعة طلبه من خلال بوابة القبول، ويتم سداد رسوم الفصل الدراسي الأول عند إعلان قائمة القبول النهائي.

ويمكن الاطلاع على شروط وتفاصيل البرامج عبر موقع عمادة الدراسات العليا (بوابة القبول).