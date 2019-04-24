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خادم الحرمين الشريفين يمنح الدكتور نزار مدني وسام المؤسس

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منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق الدكتور نزار بن عبيد مدني، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، تقديراً لجهوده وإسهاماته ولما قدمه في خدمة وطنه.

جاء ذلك، خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – في قصر اليمامة في الرياض اليوم، لمعاليه بمناسبة انتهاء فترة خدمته.

وقد نوه خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بما بذله ممن جهود طيلة خدمته، مؤكداً – حفظه الله - أهمية تكريم كل من يعمل لخدمة بلده.

بدوره، رفع الدكتور نزار مدني بهذه المناسبة خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على ما حظي به من تقدير وتكريم، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين نظير حرصهما الدائم على كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن.

حضر الاستقبال، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

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