شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يمنح الدكتور نزار مدني وسام المؤسس والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك، خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – في قصر اليمامة في الرياض اليوم، لمعاليه بمناسبة انتهاء فترة خدمته.
وقد نوه خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بما بذله ممن جهود طيلة خدمته، مؤكداً – حفظه الله - أهمية تكريم كل من يعمل لخدمة بلده.
بدوره، رفع الدكتور نزار مدني بهذه المناسبة خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على ما حظي به من تقدير وتكريم، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين نظير حرصهما الدائم على كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن.
حضر الاستقبال، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يمنح الدكتور نزار مدني وسام المؤسس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.