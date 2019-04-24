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خالد بن سلمان من موسكو: يجب الاختيار بين فوضى إيران والاستقرار
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة تنظر بقلق بالغ إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف الأمير خالد بن سلمان، خلال كلمة له في مؤتمر موسكو للأمن الدولي، أن النظام الإيراني يعزز الطائفية ولا يعترف بالدولة الوطنية، مشددًا على أن الشعب الإيراني يدفع ثمن سياسات نظامه الداعمة للإرهاب.
وتابع نائب وزير الدفاع أن وكلاء إيران في المنطقة مثل ميليشيات حزب الله في لبنان وميليشيات الحوثي في اليمن يهددون استقرار المنطقة، وأنه يجب الاختيار بين الفوضى التي تنشرها إيران وبين الاستقرار والتنمية.
وقال خالد بن سلمان: نرغب في تحقيق أمنية الإنسان اليمني في العيش بسلام في ظل الحكومة الشرعية، مضيفًا: علينا محاربة كل مصادر تمويل الإرهاب وتعزيز وسائل غسْل الأموال.
وأردف نائب وزير الدفاع: عززنا أمننا السيبراني لمواجهة أي تهديد عبر الشبكة المعلوماتية.
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