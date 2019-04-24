، "الشورى" يطالب "منشآت" بمراجعة شروط شركات التمويل للإقراض ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا إلى تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع "التجارة"

طالب مجلس الشورى، "منشآت"، بمراجعة الشروط التي تفرضها على شركات التمويل في برنامج الإقراض غير المباشر؛ حيث تضع حداً أعلى لتكلفة التمويل، على أن تكون أقل من متوسط تكلفة الإقراض السائدة في السوق.

جاء ذلك من خلال توصية إضافية قدّمتها عضو المجلس رائدة أبونيان.

كما طالب "الشورى"،"منشآت"، بتضمين تقاريرها تعريفاً موحداً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع وزارة التجارة وإستراتيجية الهيئة وأهدافها والجدول الزمني لتنفيذها، ومؤشرات الأداء، والمبادرات والآليات لزيادة معدل نمو صادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الصادرات غير النفطية.

وشدّد المجلس على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة المستقبلية لافتتاح مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع مناطق المملكة.