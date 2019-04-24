، "أمير الجوف" يستقبل وفد وزارة الاتصالات‎ لبحث احتياجات المنطقة ،

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استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم، الوفد المكلف من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة لزيارة المنطقة برئاسة المهندس فهد بن حمود العماج، لبحث احتياجاتها، بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.
وأكد أمير الجوف خلال اللقاء، العملَ على تطوير البنية التحتية الرقمية في المنطقة للارتقاء بالخدمات الإلكترونية، لمواكبة أهداف رؤية 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م، والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.
وشدد على خدمة الاتصال عن بُعد، وإمكانية العمل مع الشركاء في هذا الجانب، وحاجة المنطقة لتعزيز شبكة الإنترنت وتوفير شبكة واسعة من النطاق العريض لتغطية المراكز والقرى والهجر النائية بالمنطقة، والتوسع في تغطية شبكة الألياف الضوئية في مدن المنطقة وإيجاد تقنيات عالية المستوى، موجهًا بتقديم كافة احتياجات الفريق وتسهيل مهمتهم في المنطقة.
"أمير الجوف" يستقبل وفد وزارة الاتصالات لبحث احتياجات المنطقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-24
استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم، الوفد المكلف من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة لزيارة المنطقة برئاسة المهندس فهد بن حمود العماج، لبحث احتياجاتها، بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.
وأكد أمير الجوف خلال اللقاء، العملَ على تطوير البنية التحتية الرقمية في المنطقة للارتقاء بالخدمات الإلكترونية، لمواكبة أهداف رؤية 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م، والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.
وشدد على خدمة الاتصال عن بُعد، وإمكانية العمل مع الشركاء في هذا الجانب، وحاجة المنطقة لتعزيز شبكة الإنترنت وتوفير شبكة واسعة من النطاق العريض لتغطية المراكز والقرى والهجر النائية بالمنطقة، والتوسع في تغطية شبكة الألياف الضوئية في مدن المنطقة وإيجاد تقنيات عالية المستوى، موجهًا بتقديم كافة احتياجات الفريق وتسهيل مهمتهم في المنطقة.
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
12:45 PM
شدد على تطوير البنية التحتية الرقمية للارتقاء بالخدمات الإلكترونية
استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم، الوفد المكلف من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة لزيارة المنطقة برئاسة المهندس فهد بن حمود العماج، لبحث احتياجاتها، بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.
وأكد أمير الجوف خلال اللقاء، العملَ على تطوير البنية التحتية الرقمية في المنطقة للارتقاء بالخدمات الإلكترونية، لمواكبة أهداف رؤية 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م، والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.
وشدد على خدمة الاتصال عن بُعد، وإمكانية العمل مع الشركاء في هذا الجانب، وحاجة المنطقة لتعزيز شبكة الإنترنت وتوفير شبكة واسعة من النطاق العريض لتغطية المراكز والقرى والهجر النائية بالمنطقة، والتوسع في تغطية شبكة الألياف الضوئية في مدن المنطقة وإيجاد تقنيات عالية المستوى، موجهًا بتقديم كافة احتياجات الفريق وتسهيل مهمتهم في المنطقة.
، "أمير الجوف" يستقبل وفد وزارة الاتصالات لبحث احتياجات المنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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