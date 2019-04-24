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حققت الموانئ السعودية، التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ؛ "موانئ"، ارتفاعاً في إجمالي أعداد حاويات المسافنة خلال شهر مارس لعام 2019م، بواقع 166.389 ألف حاوية مسافنة، بنسبة زيادة بلغت 8.72 %، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م، البالغة 152.946 ألف حاوية مسافنة.
ويُشكل هذا الارتفاع في إجمالي أعداد حاويات المسافنة، تأكيداً عن مدى تكامل البنى التحتية وزيادة القدرة والكفاءة التشغيلية، وكذلك معدات المناولة المتطورة بالموانئ السعودية وسهولة الإجراءات بها، إلى جانب سرعة عمليات الشحن والتفريغ.
جاء ذلك في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف وركائز رؤية السعودية 2030.
يُذكر أن عمليات المسافنة تُعد محطة العبور التي يتم من خلالها نقل وشحن وتفريغ الحاويات أو البضائع من سفينة إلى سفينة أخرى، حيث تكون وجهتها الأخيرة في ميناء خارج المملكة.
وتُعد المسافنة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم، إلى زيادتها من خلال جذب خطوط الملاحة العالمية المنتظمة إليها، تماشياً مع طموح المملكة للتحول إلى منصة لوجستية عالمية.
ارتفاع حاويات المسافنة في الموانئ السعودية بـ 8.72 %وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-24
حققت الموانئ السعودية، التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ؛ "موانئ"، ارتفاعاً في إجمالي أعداد حاويات المسافنة خلال شهر مارس لعام 2019م، بواقع 166.389 ألف حاوية مسافنة، بنسبة زيادة بلغت 8.72 %، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م، البالغة 152.946 ألف حاوية مسافنة.
ويُشكل هذا الارتفاع في إجمالي أعداد حاويات المسافنة، تأكيداً عن مدى تكامل البنى التحتية وزيادة القدرة والكفاءة التشغيلية، وكذلك معدات المناولة المتطورة بالموانئ السعودية وسهولة الإجراءات بها، إلى جانب سرعة عمليات الشحن والتفريغ.
جاء ذلك في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف وركائز رؤية السعودية 2030.
يُذكر أن عمليات المسافنة تُعد محطة العبور التي يتم من خلالها نقل وشحن وتفريغ الحاويات أو البضائع من سفينة إلى سفينة أخرى، حيث تكون وجهتها الأخيرة في ميناء خارج المملكة.
وتُعد المسافنة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم، إلى زيادتها من خلال جذب خطوط الملاحة العالمية المنتظمة إليها، تماشياً مع طموح المملكة للتحول إلى منصة لوجستية عالمية.
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
12:45 PM
في ظل تكامل البنى التحتية وزيادة الكفاءة التشغيلية
حققت الموانئ السعودية، التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ؛ "موانئ"، ارتفاعاً في إجمالي أعداد حاويات المسافنة خلال شهر مارس لعام 2019م، بواقع 166.389 ألف حاوية مسافنة، بنسبة زيادة بلغت 8.72 %، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م، البالغة 152.946 ألف حاوية مسافنة.
ويُشكل هذا الارتفاع في إجمالي أعداد حاويات المسافنة، تأكيداً عن مدى تكامل البنى التحتية وزيادة القدرة والكفاءة التشغيلية، وكذلك معدات المناولة المتطورة بالموانئ السعودية وسهولة الإجراءات بها، إلى جانب سرعة عمليات الشحن والتفريغ.
جاء ذلك في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف وركائز رؤية السعودية 2030.
يُذكر أن عمليات المسافنة تُعد محطة العبور التي يتم من خلالها نقل وشحن وتفريغ الحاويات أو البضائع من سفينة إلى سفينة أخرى، حيث تكون وجهتها الأخيرة في ميناء خارج المملكة.
وتُعد المسافنة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم، إلى زيادتها من خلال جذب خطوط الملاحة العالمية المنتظمة إليها، تماشياً مع طموح المملكة للتحول إلى منصة لوجستية عالمية.
، ارتفاع حاويات المسافنة في الموانئ السعودية بـ 8.72 % ،
المصدر : الخليج 365
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