، بعد اعتمادها رسميًّا.. "شامخ" لتوعية الشباب تعقد اجتماعها الأول ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقرت إشراك العنصر النسائي والعمل على إطلاق برامج نوعية ورائدة

عقدت جمعية التوعية الوقائية للشباب "شامخ"، لقاءها التشاوري الأول بعد صدور قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي باعتماد وتسجيل الجمعية رسميًّا، وأقيم اللقاء بالرياض، وبحضور الأعضاء المؤسسين للجمعية وعدد من الخبراء والمتخصصين.

بدأ اللقاء بمقدمة من عضو الجمعية عبدالرحمن الحسيني، ثم تَحَدّث نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد الجرعي في كلمة أشاد فيها بجهود أعضاء فريق العمل ومراحل التأسيس، كما تحدّث عضو مجلس إدارة الجمعية الشيخ محمد النايل عن فضل تأسيس الجمعيات النفعية ومدى حاجة المجتمع للقطاع الثالث، وأهمية البذل والعطاء لكل ما ينفع الوطن والمواطن.

وفي كلمة له، قال عضو مجلس إدارة الجمعية البروفيسور الدكتور فهد الخضيري: "إن الواقع يؤكد أن هناك حاجة ماسّة لنشر الوعي المجتمعي وخاصة لدى فئة الشباب فالدراسات والأبحاث تؤكد نقص برامج التوعية الوقائية في جوانب فكرية وصحية وسلوكية وتربوية"، ودعا لأن تعمل جمعية "شامخ" على برامج رائدة ومؤثرة وذات قيمة هادفة لتواجه هذا النقص.

بعد ذلك استعرض رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية الوقائية للشباب "شامخ" حمد بن مشخص العتيبي، أهداف الجمعية المتمثلة في تعزيز قدرات ومهارات الشباب وأيضًا تقديم البرامج والفعاليات التي يحتاجها الشاب السعودي، بالإضافة لرفع مستوى الوعي الوقائي لديهم فيما يتعلق بالمخاطر السلوكية والفكرية، وقدم حمد بن مشخص شكره لرجل الأعمال حمود الذييب على دعمه للاجتماع واللقاء التشاوري للجمعية.

وناقش الحضور نشاطات وبرامج الجمعية القادمة وجهود الفريق التطوعي السابق؛ فيما تحدث العضو المؤسس للجمعية الدكتور محمد النصار عن أهمية ترجمة الأهداف لواقع ملموس ونوّه بحاجة الشباب إلى رفع مستوى الوعي في الجوانب السلوكية والفكرية وحمايتهم وقائيًّا من الانحرافات ومسبباتها.

وأكد العضو المؤسس الدكتور عبدالرحمن بن يحيى القحطاني، أن جمعية "شامخ" لديها أهداف كبيرة ومهمة جدًّا، ويلزم لها لجان متخصصة لتنطلق لمنفعة المجتمع، ونوه بما قدّمه الأعضاء المؤسسون من جهود، وشَهِد اللقاء مداخلات من الشيخ مبارك السليس والدكتور خالد المهيدب، أشادوا فيها بتوجه الجمعية.

وكان مجلس إدارة جمعية التوعية الوقائية للشباب "شامخ" قد أقر في اجتماعه الأول، زيادة عدد أعضاء المجلس لثلاثة عشر عضوًا، وإضافة العنصر النسائي، وفتح باب العضوية للمتخصصين والخبراء والمهتمين، والرفع بذلك لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما أقر تسريع العمل لإنهاء إجراءات مقر الجمعية وتشكيل لجانها التنفيذية.