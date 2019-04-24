، خالد بن سلمان من موسكو: إيران تنشر الفوضى في المنطقة عبر الدمار والدم ،

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قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن إيران تهز استقرار المنطقة عبر دعم ميليشيات "حزب الله" و"الحوثيين"، وتنشر الفوضى في المنطقة عبر الدمار والدم، وعلينا أن نختار بين الفوضى التي تنشرها إيران وبين الاستقرار والأمن والتنمية، كما يستمر النظام الإيراني في تغذية الطائفية وعدم احترام القوانين الدولية.
وأضاف في كلمة المملكة التي ألقاها اليوم بمؤتمر الأمن الدولي الثامن في موسكو: عزّزنا أمننا السيبراني لمواجهة أيّ تهديد عبر الشبكة المعلوماتية، وعلينا محاربة كل مصادر تمويل الإرهاب، وتعزيز وسائل غسل الأموال، وملتزمون بمكافحة الإرهاب إقليمياً ودولياً.
وحول اليمن، قال: غايتنا أن يحقق المواطن اليمني استقراره في ظل حكومة شرعية، والميليشيات الحوثية تجاهلت القرار الأممي (2216)، والمبادرة الخليجية، وتواصل خرق قرارات مجلس الأمن واتفاق ستوكهولم.
وقال الأمير خالد بن سلمان: المملكة ماضية في مسيرتها التنموية لتحقيق رؤيتها والتصدّي للإرهاب، وهناك ضرورة للتنسيق بين الدول أجمع في تحقيق محاربة الإرهاب، والمملكة حريصة على تحقيق الأمن الدولي وتعزيزه وتواصل تعزيز قدراتها لمواجهة تحديات المنطقة.
خالد بن سلمان من موسكو: إيران تنشر الفوضى في المنطقة عبر الدمار والدمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-24
قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن إيران تهز استقرار المنطقة عبر دعم ميليشيات "حزب الله" و"الحوثيين"، وتنشر الفوضى في المنطقة عبر الدمار والدم، وعلينا أن نختار بين الفوضى التي تنشرها إيران وبين الاستقرار والأمن والتنمية، كما يستمر النظام الإيراني في تغذية الطائفية وعدم احترام القوانين الدولية.
وأضاف في كلمة المملكة التي ألقاها اليوم بمؤتمر الأمن الدولي الثامن في موسكو: عزّزنا أمننا السيبراني لمواجهة أيّ تهديد عبر الشبكة المعلوماتية، وعلينا محاربة كل مصادر تمويل الإرهاب، وتعزيز وسائل غسل الأموال، وملتزمون بمكافحة الإرهاب إقليمياً ودولياً.
وحول اليمن، قال: غايتنا أن يحقق المواطن اليمني استقراره في ظل حكومة شرعية، والميليشيات الحوثية تجاهلت القرار الأممي (2216)، والمبادرة الخليجية، وتواصل خرق قرارات مجلس الأمن واتفاق ستوكهولم.
وقال الأمير خالد بن سلمان: المملكة ماضية في مسيرتها التنموية لتحقيق رؤيتها والتصدّي للإرهاب، وهناك ضرورة للتنسيق بين الدول أجمع في تحقيق محاربة الإرهاب، والمملكة حريصة على تحقيق الأمن الدولي وتعزيزه وتواصل تعزيز قدراتها لمواجهة تحديات المنطقة.
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
12:29 PM
قال في مؤتمر الأمن: عزّزنا أمننا السيبراني لمواجهة أيّ تهديد عبر الشبكة المعلوماتية
قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن إيران تهز استقرار المنطقة عبر دعم ميليشيات "حزب الله" و"الحوثيين"، وتنشر الفوضى في المنطقة عبر الدمار والدم، وعلينا أن نختار بين الفوضى التي تنشرها إيران وبين الاستقرار والأمن والتنمية، كما يستمر النظام الإيراني في تغذية الطائفية وعدم احترام القوانين الدولية.
وأضاف في كلمة المملكة التي ألقاها اليوم بمؤتمر الأمن الدولي الثامن في موسكو: عزّزنا أمننا السيبراني لمواجهة أيّ تهديد عبر الشبكة المعلوماتية، وعلينا محاربة كل مصادر تمويل الإرهاب، وتعزيز وسائل غسل الأموال، وملتزمون بمكافحة الإرهاب إقليمياً ودولياً.
وحول اليمن، قال: غايتنا أن يحقق المواطن اليمني استقراره في ظل حكومة شرعية، والميليشيات الحوثية تجاهلت القرار الأممي (2216)، والمبادرة الخليجية، وتواصل خرق قرارات مجلس الأمن واتفاق ستوكهولم.
وقال الأمير خالد بن سلمان: المملكة ماضية في مسيرتها التنموية لتحقيق رؤيتها والتصدّي للإرهاب، وهناك ضرورة للتنسيق بين الدول أجمع في تحقيق محاربة الإرهاب، والمملكة حريصة على تحقيق الأمن الدولي وتعزيزه وتواصل تعزيز قدراتها لمواجهة تحديات المنطقة.
، خالد بن سلمان من موسكو: إيران تنشر الفوضى في المنطقة عبر الدمار والدم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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