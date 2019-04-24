محمد بن مسعود - الدمام - وفق مجموعة من الشروط واعتبارًا من اليوم وعبر الموقع أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الجوف، عن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1440/ 1441هـ؛ ابتداءً من اليوم الأربعاء 19/ 8/ 1440هـ، وحتى يوم الخميس 27/ 8/ 1440هـ. وأضافت: ولمعرفة شروط التقديم وتفاصيله؛ يمكن الدخول إلى موقع العمادة عبر الرابط التالي: http://www.dgs.ju.edu.sa/ جامعة الجوف تعلن بدء التقديم على 24 برنامج ماجستير مهنا التميمي الخليج 365 2019-04-24 أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الجوف، عن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1440/ 1441هـ؛ ابتداءً من اليوم الأربعاء 19/ 8/ 1440هـ، وحتى يوم الخميس 27/ 8/ 1440هـ. وأضافت: ولمعرفة شروط التقديم وتفاصيله؛ يمكن الدخول إلى موقع العمادة عبر الرابط التالي: http://www.dgs.ju.edu.sa/ Advertisements 24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440 12:16 PM وفق مجموعة من الشروط واعتبارًا من اليوم وعبر الموقع وفق مجموعة من الشروط واعتبارًا من اليوم وعبر الموقع أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الجوف، عن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1440/ 1441هـ؛ ابتداءً من اليوم الأربعاء 19/ 8/ 1440هـ، وحتى يوم الخميس 27/ 8/ 1440هـ. وأضافت: ولمعرفة شروط التقديم وتفاصيله؛ يمكن الدخول إلى موقع العمادة عبر الرابط التالي: http://www.dgs.ju.edu.sa/ ، جامعة الجوف تعلن بدء التقديم على 24 برنامج ماجستير ،

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