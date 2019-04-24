، "الأرصاد" تنبّه: حالة جوية غير مستقرة على المدينة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي لإثارة الأتربة والغبار وتستمر حتى الـ7 مساء اليوم

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار الحالة الجوية غير المستقرة على منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها.

وأشار التنبيه إلى نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، حتى السابعة من مساء اليوم.

وأفادت "الهيئة" بأن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات ينبع، ومهد الذهب، والحناكية، والعلا، وبدر، والقرى المجاورة لها.