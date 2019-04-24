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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار الحالة الجوية غير المستقرة على منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها.
وأشار التنبيه إلى نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، حتى السابعة من مساء اليوم.
وأفادت "الهيئة" بأن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات ينبع، ومهد الذهب، والحناكية، والعلا، وبدر، والقرى المجاورة لها.
"الأرصاد" تنبّه: حالة جوية غير مستقرة على المدينةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-24
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار الحالة الجوية غير المستقرة على منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها.
وأشار التنبيه إلى نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، حتى السابعة من مساء اليوم.
وأفادت "الهيئة" بأن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات ينبع، ومهد الذهب، والحناكية، والعلا، وبدر، والقرى المجاورة لها.
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
12:16 PM
تؤدي لإثارة الأتربة والغبار وتستمر حتى الـ7 مساء اليوم
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار الحالة الجوية غير المستقرة على منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها.
وأشار التنبيه إلى نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، حتى السابعة من مساء اليوم.
وأفادت "الهيئة" بأن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات ينبع، ومهد الذهب، والحناكية، والعلا، وبدر، والقرى المجاورة لها.
، "الأرصاد" تنبّه: حالة جوية غير مستقرة على المدينة ،
المصدر : الخليج 365
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