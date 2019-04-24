السعودية اليوم / وزارة العدل تدعو 228 مرشحاً لاستكمال مسوغات تعيينهم



الرياض 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

دعت وزارة العدل 228 مرشحاً على المرتبة السادسة ممن تقدموا على وظائف (كاتب ضبط، باحث شرعي، وباحث قانوني)، وكذلك وظائف (الأمن والسلامة) بالمرتبة الرابعة، إلى استكمال مسوغات تعيينهم من خلال الدخول على موقع وزارة العدل الإلكتروني .

ونبهت وزارة العدل على جميع المرشحين بسرعة مراجعة فروع الوزارة التي تم التقديم عليها خلال أسبوع من تاريخه لاستكمال مسوغات التعيين المطلوبة كافة، موضحة أن التأخر في المراجعة خلال الفترة المحددة يعد عدولاً عن التعيين.

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11:56ت م

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