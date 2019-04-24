السعودية اليوم / الأرصاد تنبه من استمرار نشاط الرياح السطحية على منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها



المدينة المنورة 19 شعبان 1440هـ الموافق 24 إبريل 2019م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار الحالة الجوية غير المستقرة على منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها، من خلال النشاط في الرياح السطحية التي تؤدي - بمشيئة الله تعالى - إلى إثارة الأتربة والغبار مايحدّ من مدى الرؤية الأفقية, التي تستمر حتى السابعة من مساء اليوم.

وأفادت الهيئة أن الحالة تشمل المدينة المنورة, ومحافظات ينبع, ومهد الذهب, والحناكية, والعلا, وبدر والقرى المجاورة لها.

// انتهى //

11:52ت م

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