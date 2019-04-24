السعودية اليوم / الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة تنفذ عدداً من البرامج والأنشطة التوعوية للمعتمرين



الرياض 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

نفّذت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس من العام الجاري مجموعة من البرامج والأنشطة الدعوية، بهدف توعية المعتمرين.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الأمانة عن أعمالها وبرامجها الدعوية التي نفذتها خلال هذه الفترة, حيث أوضح التقرير أن عدد المواقع التي تم تشغيلها خلال موسم العمرة بلغ 20 موقعاً, كما بلغ عدد الدعاة المشاركين في توعية المعتمرين 222 داعياً، بإجمالي عدد ساعات عمل 18045 ساعة، فيما بلغ عدد المترجمين المشاركين في التوعية 6 مترجمين بإجمالي ساعات عمل 2520 ساعة .

وأبان التقرير أن إجمالي عدد المكالمات التي وردت عبر الاتصال بالهاتف المجاني الذي يعمل على مدار الساعة للإجابة على أسئلة واستفسارات المعتمرين بلغت 15437 مكالمة، في حين بلغ عدد المطبوعات التي وزعت على المعتمرين والزوار 1002540 نسخة، اشتملت على كتب ومطبوعات, كما بلغ عدد الدروس والكلمات التي ألقيت في المنطقة المركزية 2430 درساً وكلمة وعظية.

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11:34ت م

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