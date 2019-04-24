السعودية اليوم / أمير الجوف يستقبل وفد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات



سكاكا 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، الوفد المكلف من معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه لزيارة المنطقة برئاسة المهندس فهد بن حمود العماج، لبحث احتياجاتها، بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبد الصمد.

وأكد سموه خلال اللقاء العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية في المنطقة للارتقاء بالخدمات الإلكترونية، لمواكبة أهداف رؤية 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م، والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وشدد سموه على خدمة الاتصال عن بعد وإمكانية العمل مع الشركاء في هذا الجانب، وحاجة المنطقة لتعزيز شبكة الإنترنت وتوفير شبكة واسعة من النطاق العريض لتغطية المراكز والقرى والهجر النائية بالمنطقة، والتوسع في تغطية شبكة الألياف الضوئية في مدن المنطقة وإيجاد تقنيات عالية المستوى، موجهًا بتقديم كافة احتياجات الفريق وتسهيل مهمتهم في المنطقة .

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11:32ت م

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