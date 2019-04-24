السعودية اليوم / أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 11 من طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان



الرياض 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان أمس, حفل تخريج الدفعة الـ 11 من طلاب وطالبات الجامعة من حملة درجة البكالوريوس, والدفعة الـ6 من حملة الماجستير للعام الجامعي 1439 / 1440هـ، البالغ عددهم 442 طالبًا وطالبة، وذلك بمقر الجامعة بتبوك.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان, ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها مسيرة الخريجين في برامج الماجستير والبكالوريوس، ثم كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب فيصل محمد العزام، والطالبة ملاك أحمد بخاري، رحبوا فيها بسمو أمير منطقة تبوك لتشريفه حفل تخرجهم، مؤكدين أنهم في هذا الفرح البهيج يرسمون لوحة خالدة للوطن يحفها الوفاء وتترابط فيها خيوط العلم والعقل لتجسد فيها حفظ المعروف واستشراف المستقبل، لوحة يعلنون من خلالها قطع الطريق أمام المتربصين بالدين وأمن الوطن, لافتين النظر إلى أن هذا العدد من الخريجين هم أبناء الوطن وسواعده وهم رجاله وجنوده وهم على وعي تام بواجبهم .

عقب ذلك ألقى مدير الجامعة كلمة شكر فيها أمير المنطقة على رعايته الحفل ودعمه غير المحدود للجامعة ومساندتها .

وقال: إن اليوم هو يوم الاعتزاز بالإنجاز فهنيئًا لكم أيها الطلاب والطالبات، وهنيئا لأباءكم وأمهاتكم وأسركم وهنيئًا لوطنكم، وإن جامعة فهد بن سلطان تزف لكم كوكبة من خريجيها بعد أن تلقوا تعليمهم وتدريبهم في أروقة هذه الجامعة، والتزامًا بهذا المفهوم تضع الجامعة في أولى اهتماماتها بناء الإنسان المحصن بقيم العلم والمعرفة، هادفة بذلك رفع خدماتها التعليمية المستجيبة لحاجات مجتمعها من خلال تقديم أحدث البرامج الأكاديمية والتعليمية"، مشيرًا إلى أنه سيتم قبول أول دفعة في كلية الطب مطلع العام القادم، إضافةً إلى استحداث 6 تخصصات لبرنامج الماجستير، والعمل الجاري على اعتماد برنامج البكالوريوس في تخصص الطاقة المستدامة في كليه الهندسة.

بعد ذلك قدم عميد شؤون الطلاب والطالبات الدكتور سلمان بن سعود البلوي ممثلو الأقسام والكليات لتسليم الشهادات ووثائق التخرج من سموه، ثم التقطت الصور التذكارية لسموه مع الخريجين.

بعدها أدلى سموه بتصريح لوكالة الأنباء

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني، ومديرو الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بمنطقة وعمداء الكليات, وأولياء أمور الخريجين والخريجات.

// انتهى //

11:32ت م

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الرياض 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان أمس, حفل تخريج الدفعة الـ 11 من طلاب وطالبات الجامعة من حملة درجة البكالوريوس, والدفعة الـ6 من حملة الماجستير للعام الجامعي 1439 / 1440هـ، البالغ عددهم 442 طالبًا وطالبة، وذلك بمقر الجامعة بتبوك.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان, ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها مسيرة الخريجين في برامج الماجستير والبكالوريوس، ثم كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب فيصل محمد العزام، والطالبة ملاك أحمد بخاري، رحبوا فيها بسمو أمير منطقة تبوك لتشريفه حفل تخرجهم، مؤكدين أنهم في هذا الفرح البهيج يرسمون لوحة خالدة للوطن يحفها الوفاء وتترابط فيها خيوط العلم والعقل لتجسد فيها حفظ المعروف واستشراف المستقبل، لوحة يعلنون من خلالها قطع الطريق أمام المتربصين بالدين وأمن الوطن, لافتين النظر إلى أن هذا العدد من الخريجين هم أبناء الوطن وسواعده وهم رجاله وجنوده وهم على وعي تام بواجبهم .عقب ذلك ألقى مدير الجامعة كلمة شكر فيها أمير المنطقة على رعايته الحفل ودعمه غير المحدود للجامعة ومساندتها .وقال: إن اليوم هو يوم الاعتزاز بالإنجاز فهنيئًا لكم أيها الطلاب والطالبات، وهنيئا لأباءكم وأمهاتكم وأسركم وهنيئًا لوطنكم، وإن جامعة فهد بن سلطان تزف لكم كوكبة من خريجيها بعد أن تلقوا تعليمهم وتدريبهم في أروقة هذه الجامعة، والتزامًا بهذا المفهوم تضع الجامعة في أولى اهتماماتها بناء الإنسان المحصن بقيم العلم والمعرفة، هادفة بذلك رفع خدماتها التعليمية المستجيبة لحاجات مجتمعها من خلال تقديم أحدث البرامج الأكاديمية والتعليمية"، مشيرًا إلى أنه سيتم قبول أول دفعة في كلية الطب مطلع العام القادم، إضافةً إلى استحداث 6 تخصصات لبرنامج الماجستير، والعمل الجاري على اعتماد برنامج البكالوريوس في تخصص الطاقة المستدامة في كليه الهندسة.بعد ذلك قدم عميد شؤون الطلاب والطالبات الدكتور سلمان بن سعود البلوي ممثلو الأقسام والكليات لتسليم الشهادات ووثائق التخرج من سموه، ثم التقطت الصور التذكارية لسموه مع الخريجين.بعدها أدلى سموه بتصريح لوكالة الأنباء السعودية قال فيه: "هذه من الليالي التي تعدّ من أهم الليالي عندما أشاهد أبناءنا وبناتنا ونحن نتابعهم من المرحلة الابتدائية إلى أن يصل إلى مرحلة التخرج من الجامعة، ووصولهم لمراحل ودرجات علمية متقدمة، ومنها الحصول على الماجستير والدكتوراه, ومما يسعد الإنسان هو الأعداد الكبيرة لبناتنا المتخرجات من كلية الهندسة في جامعة تبوك أو هنا، ومن أراد أن يعرف شعب المملكة العربية السعودية ومن أراد أن يعرف شبابها وشاباتها يحضر مثل هذه الاحتفالات التي يتم فيها تخريجهم ويشاهد من يمثلون المملكة"، متمنيًا لجميع الخريجين والخريجات التوفيق في حياتهم القادمة.حضر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني، ومديرو الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بمنطقة وعمداء الكليات, وأولياء أمور الخريجين والخريجات.// انتهى //11:32ت م0031

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