السعودية اليوم / الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يتفقد فرع الرئاسة بنجران



نجران 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

تفقد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران، واستمع لشرح مفصل عن عمل الفرع وأنشطته، وأعماله التوعوية والميدانية، قدمه مدير عام الفرع عوض بن عبدالله الأسمري.

وأكد معاليه أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران يحظى بدعم واهتمام من صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

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10:24ت م

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