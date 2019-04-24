- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم افتتاح مبنى أدبي نجران الجديد بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
افتتاح مبنى أدبي نجران الجديد بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين
نجران - حسن عسيري
يرعى أمير منطقة نجران بالإنابة، تركي بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، يوم غد الخميس، حفل افتتاح مقر النادي الأدبي الجديد بالمنطقة.
ورحب رئيس مجلس إدارة النادي سعيد آل مرضمة – نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة – بأمير نجران، مثمنًا جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بما يحظى به قطاع الأدب والثقافة في نجران خاصة وفي كافة أرجاء الوطن عامة من رعاية واهتمام ودعم مادي ومعنوي، مقدمًا شكره لأمير نجران بالإنابة على قبول دعوة أعضاء المجلس لافتتاح مقر النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح مبنى أدبي نجران الجديد بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.