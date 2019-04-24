الارشيف / اخبار السعوديه

افتتاح مبنى أدبي نجران الجديد بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم افتتاح مبنى أدبي نجران الجديد بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-24

افتتاح مبنى أدبي نجران الجديد بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين

نجران - حسن عسيري

يرعى أمير منطقة نجران بالإنابة، تركي بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، يوم غد الخميس، حفل افتتاح مقر النادي الأدبي الجديد بالمنطقة.

Advertisements

ورحب رئيس مجلس إدارة النادي سعيد آل مرضمة – نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة – بأمير نجران، مثمنًا جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير ، بما يحظى به قطاع الأدب والثقافة في نجران خاصة وفي كافة أرجاء الوطن عامة من رعاية واهتمام ودعم مادي ومعنوي، مقدمًا شكره لأمير نجران بالإنابة على قبول دعوة أعضاء المجلس لافتتاح مقر النادي.

 





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح مبنى أدبي نجران الجديد بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا