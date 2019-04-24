افتتاح مبنى أدبي نجران الجديد بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين

2019-04-24

نجران - حسن عسيري

يرعى أمير منطقة نجران بالإنابة، تركي بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، يوم غد الخميس، حفل افتتاح مقر النادي الأدبي الجديد بالمنطقة.

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ورحب رئيس مجلس إدارة النادي سعيد آل مرضمة – نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة – بأمير نجران، مثمنًا جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بما يحظى به قطاع الأدب والثقافة في نجران خاصة وفي كافة أرجاء الوطن عامة من رعاية واهتمام ودعم مادي ومعنوي، مقدمًا شكره لأمير نجران بالإنابة على قبول دعوة أعضاء المجلس لافتتاح مقر النادي.