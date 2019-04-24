فرصة وتجربة مختلفة للتعرف على مشاريع الرياض الكبرى

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

تستضيف ساحة مكتبة الملك فهد الوطنية، حتى يوم 5 مايو المقبل معرض مشاريع الرياض الكبرى.

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ويعتبر المعرض فرصة وتجربة مختلفة لسكان وزوار الرياض للتعرف على تفاصيل مشاريع الرياض الكبرى، فيما يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً طيلة أيام الأسبوع.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أطلق 4 مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض، تبلغ تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال، وتشمل: “مشروع حديقة الملك سلمان” و”مشروع الرياض الخضراء” و”مشروع المسار الرياضي” و”مشروع الرياض آرت”.

وتهدف مشاريع الرياض الكبرى إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الرياض 16 ضعفًا، عبر إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم، وزراعة أكثر من 7.5 مليون شجرة في كافة أنحاء مدينة الرياض، إلى جانب تعزيز الجوانب الثقافية والفنية عبر إنشاء مجموعة من المتاحف والمسارح والمعارض وصالات السينما وأكاديميات الفنون، وتحويل مدينة الرياض إلى معرض مفتوح زاخر بالأعمال الإبداعية من خلال تنفيذ 1000 معلم وعمل فني من إبداعات فنانين محليين وعالميين، وتشجيع السكان على ممارسة الرياضات المختلفة واتـباع أنماط صحية في الحياة، عبر إنشاء مسار رياضي يربط شرق المدينة بغربها بطول 135 كيلومتراً، يشتمل على مسارات مخصصة للدراجات الهوائية للهواة والمحترفين، وأخرى للخيول، بالإضافة إلى مسارات للمشاة، ومراكز رياضية وثقافية.