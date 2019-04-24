شكرا لقرائتكم طقس المدينة المنورة غير مستقر حتى الـ7 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-24 طقس المدينة المنورة غير مستقر حتى الـ7 مساءً متابعات الخليج 365 - واس نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار الحالة الجوية غير المستقرة على منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها، من خلال النشاط في الرياح السطحية التي تؤدي – بمشيئة الله تعالى – إلى إثارة الأتربة والغبار مايحدّ من مدى الرؤية الأفقية, التي تستمر حتى السابعة من مساء اليوم.

وأفادت الهيئة أن الحالة تشمل المدينة المنورة, ومحافظات ينبع, ومهد الذهب, والحناكية, والعلا, وبدر والقرى المجاورة لها.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طقس المدينة المنورة غير مستقر حتى الـ7 مساءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.