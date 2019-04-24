أمير تبوك يُعفي خريجة من رسوم الدراسة: أنتم في عيوني

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - تبوك

وجه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك رئيس أمناء جامعة فهد بن سلطان، في لفتة أبوية وحانية اعتادها الجميع منه، بإعفاء خريجة من ذوات الاحتياجات الخاصة من رسوم الدراسة في الجامعة؛ تشجيعاً لحرصها ودعماً لها لمواصلة تعليمها وتقديراً لوالدتها التي رافقتها طيلة سنوات الدراسة يوماً بيوم.

وكان أمير منطقة تبوك قد التقى الخريجة خلود العطوي من ذوات الاحتياجات الخاصة ووالدتها خلال رعايته مساء أمس حفل تخريج الدفعة 11 من طلاب وطالبات جامعة الأمير فهد بن سلطان من حملة درجة البكالوريوس، والدفعة الـ6 من حملة الماجستير للعام الجامعي 1439/1440هـ والبالغ عددهم 440 طالباً وطالبة.

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وقال أمير تبوك للخريجة: أمك جوهرة ونحن في بلد الخير بلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جميعكم أبناؤه وبناته، وإن شاء الله تكونين في عز وفي صحة، وقد وجهت بدراسة وضعك الصحي ووضع والدتك وأسرتك دراسة كاملة فأنتم في عيوني”.

ولم تحتمل الطالبة خلود العطوي موقف أمير تبوك الإنساني معها فأجهشت بالبكاء، مشيرة إلى أن هذا الموقف ما هو إلا تأكيد على اهتمام أمير تبوك بجميع أبناء وبنات المنطقة وليس بغريب عليه، معربةً عن سعادتها بهذه المنحة الدراسية التي أحيت في داخلها الأمل، واصفةً موقف الأمير فهد بن سلطان بأنه موقف أبوي تحتار الكلمات في وصفه.

ووعدت العطوي بإكمال مسيرتها التعليمية وتميزها بحجم فخرها بهدية أمير تبوك، سائلة الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا وأن يجزي أمير تبوك خير الجزاء ويجعل هذا العمل في موازين حسناته.