سوق خضراوات قرية أبو حجر بصامطة.. بسطات على قارعة الطريق وباعة تحت لهيب الشمس!

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - علي مدخلي - جازان

يعاني سوق الخضراوات في قرية أبو حجر شرق محافظة صامطة من العشوائية وسوء النظافة.

ورصدت عدسة “متابعات الخليج 365” انتشار بسطات على قارعة الطريق وبائعين في العراء وتحت لهيب الشمس، فيما عبَّر عدد من مرتادي هذا السوق عن استيائهم من الوضع الحالي وانتشار العشوائية وسوء النظافة، مطالبين في الوقت نفسه الجهات المختصة ممثلةً في البلدية بإنشاء سوق مجهز مكتمل الخدمات.

وقال شيخ قرية أبو حجر، محمد الحسن أبو طالب، إن سوق أبو حجر يعتبر من أقدم الأسواق، وهو ملتقى للقرى المجاورة ولكن يحتاج إلى اهتمام أكبر من البلدية وإزالة البسطات العشوائية وإنشاء سوق حضري وتأجيره بأسعار مقبولة حتى يكون في متناول جميع البائعين، آملاً تحقيق ذلك في القريب العاجل.

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أما محمد علي، أحد بائعي الفاكهة، فقال إن السوق بحاجة إلى تنظيم لأنه يبيع تحت لهيب الشمس الحارقة والسوق يفتقد للنظافة وكذلك للتنظيم، آملاً من الجهات المسؤولة الاهتمام بوضع السوق وتهيئته ليكون سوقاً حضارياً مكتمل الخدمات.

من جهته، أبدى ناصر المحنشي تحفظه إزاء وضع السوق وعدم وجود خدمات ومن ضمنها وجوده في العراء وتعرض المنتجات المعروضة فيه إلى الغبار، مطالباً البلدية بضرورة إيجاد سوق حديث تتوفر فيه الخدمات لخدمة قرية أبو حجر والقرى المجاورة لها.

وبالنسبة إلى أحمد حكمي فطالب بتكثيف الرقابة الصحية على أماكن بيع اللحوم التي تنتشر بشكل عشوائي وتباع في العراء مع عدم مراعاة العاملين فيها لشروط السلامة العامة كارتداء القفازات أو أغطية الرأس وتغطية الذبيحة وافتقاد المكان للنظافة وكذلك انتشار الذباب الناقل للمرض.