2019-04-24

أمير تبوك في تخريج طلبة جامعة فهد بن سلطان: من أراد معرفة الشعب عليه مشاهدة من يمثلونه

متابعات الخليج 365 - تبوك

رعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان، مساء أمس، حفل تخريج الدفعة الـ11 من طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان من حملة درجة البكالوريوس، والدفعة الـ6 من حملة الماجستير للعام الجامعي 1439/1440هـ والبالغ عددهم 440 طالباً وطالبة، وذلك بمقر الجامعة بتبوك.

وكان في استقبال أمير المنطقة لدى وصوله مقر الحفل مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم بدأت مسيرة الخريجين في برامج الماجستير والبكالوريوس، عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين، ألقاها نيابة عنهم الطالب فيصل محمد العزام والطالبة ملاك أحمد بخاري، رحبوا فيها بأمير منطقة تبوك لتشريفه حفل تخرجهم.

وقالوا: الشوق يغمرنا، والفرحة تنتظرنا، والأمل يضيء من جديد، ليرسم لنا مستقبلاً فياضاً بالعطاء نسعد فيه بانتمائنا ونخلص فيه لولاة أمورنا، مؤكدين أنهم في هذا الفرح البهيج يرسمون لوحة خالدة للوطن يحفها الوفاء وتترابط فيها خيوط العلم والعقل لتجسد فيها حفظ المعروف واستشراف المستقبل، لوحة يعلنون من خلالها قطع الطريق أمام المتربصين بالدين والأمن والوطن.

وتابعوا: بالإضافة إلى يقيننا بأن البناء الراسخ يظهر صدقاً في الولاء لقادتها وأن الغرس الطيب يضاعف الجهود ويزيد في الترابط والتلاحم، في الترابط والتلاحم، كما أشاروا إلى أن هذا العدد من الخريجين هم أبناء الوطن وسواعده وهم رجاله وجنوده وهم على وعي تام بمختلف تخصصات بواجبهم تجاهه.

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وختموا كلمتهم بالقول: نحن في جامعة فهد بن سلطان في منطقة تبوك بالمملكة الوسطية عقيدتنا والإسلام ديننا دائماً وأبداً هو خيارنا ووسيلتنا وغايتنا هكذا علمتنا الجامعة، مستمدين من الله العون ثم منكم يا صاحب السمو الدعم والتشجيع.

وعقب ذلك، ألقى مدير الجامعة كلمة رحب في مستهلها بأمير المنطقة، كما شكره على رعايته الحفل ودعمه غير المحدود للجامعة ومساندتها، وقال: إن اليوم هو يوم الاعتزاز بالإنجاز فهنيئاً لكم أيها الطلاب والطالبات وهنيئا لآبائكم وأمهاتكم وأسركم وهنيئاً لوطنكم، وإن جامعة فهد بن سلطان تزف لكم كوكب من خريجيها بعد أن تلقوا تعليمهم وتدريبهم في أروقة هذه الجامعة والتزاماً بهذا المفهوم تضع الجامعة في أولى اهتماماتها بناء الإنسان المحصن بقيم العلم والمعرفة هادفة بذلك رفع خدماتها التعليمية المستجيبة لحاجات مجتمعها من خلال تقديم أحدث البرامج الأكاديمية والتعليمية.

وأشار إلى أنه بعون الله تعالى وبتوجهات أمير تبوك سيتم قبول أول دفعة في كلية الطب مطلع العام المقبل بالإضافة إلى استحداث 6 تخصصات لبرنامج الماجستير والعمل جارٍ على اعتماد برنامج البكالوريوس في تخصص الطاقة المستدامة في كلية الهندسة.

بعد ذلك، قدم عميد شؤون الطلاب والطالبات الدكتور سلمان بن سعود البلوي ممثلي الأقسام والكليات وتسليم الشهادات ووثائق التخرج منه، ثم التقطت الصور التذكارية لأمير تبوك مع الخريجين.

ثم أدلى أمير تبوك بتصريح قال فيه: هذه من الليالي التي تعتبر من أهم الليالي عندما أشاهد أبناءنا وبناتنا ونحن نتابعهم من المرحلة الابتدائية إلى أن يصل إلى مرحلة التخرج من الجامعة ووصولهم لمراحل ودرجات علمية متقدمة ومنها الحصول على الماجستير والدكتوراه لافتاً إلى أنه مما يسعد الإنسان هو الأعداد الكبيرة لبناتنا المتخرجات من كلية الهندسة في جامعة تبوك أو هنا ومن أراد أن يعرف شعب المملكة ومن أراد أن يعرف شبابها وشاباتها يحضر مثل هذه الاحتفالات والتي يتم فيها تخريجهم ويشاهد من يمثلون المملكة، متمنياً لكافة الخريجين والخريجات التوفيق في حياتهم القادمة.

وحضر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ومديرو الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بمنطقة وعمداء الكليات، وأولياء أمور الخريجين والخريجات.