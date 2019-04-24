تطنيش وتهميش.. تأخير الرحلات 6 ساعات في مطار أبها يدفع المسافرين لافتراش الأرض!

2019-04-24

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - أبها

على الرغم من تأخر عدد من الرحلات في مطار أبها بسبب التقلبات الجوية بحسب ما صرح به المطار حتى الساعة الواحدة و8 دقائق فجر اليوم الأربعاء، إلا أنه لم يتم إشعار المسافرين بالتأخير منذ الساعة الرابعة عصرًا أمس الثلاثاء.

وتواجدت “متابعات الخليج 365” في صالة المطار عند الساعة 12 و30 دقيقة فجرًا لتلتقي بعدد من المسافرين الذين تحدثوا عن معاناتهم من سوء الخدمات في صالة المطار، بدايةً من تعامل موظفي الصالة والمسؤولين فيها.

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وقالوا إن المناوبين لم يتعاملوا معهم بالأساليب المتواضعة وإبلاغهم بسبب تأخر الرحلات، كما لم يؤكدوا لهم موعد الإقلاع، بل كانوا يتعاملون معهم بـ”تطنيش وتهميش”، عند التحدث لمعرفة موعد مغادرة المطار، حيث تأخرت الرحلات لأكثر من 6 ساعات.

وأضافوا أنه إذا كانت هيئة الطيران امتنعت عن تنفيذ المادة 22 من اللائحة وما تنص عليه بسبب الأحوال الجوية فلماذا لا توفر في صالة مطار أبها العدد الكافي من مقاعد الجلوس أو تفتح صالات مهيأة لسعة أكبر تكفي العدد المتكدس من المسافرين الذين غالبهم النوم من تعب الوقوف وطول الانتظار ليفترشوا الأرض، وهي تعلم أن الوضع يتكرر على مدى السنوات الماضية!

وناشد المسافرون الجهات المسؤولة أن تنظر في مصيرهم نتيجة ما حدث لهم من هذه المعاناة التي تسببت في إرهاق لكبار السن والمعاقين والأطفال، وعطلت مواعيد مهمة لمرضى يريدون السفر للعلاج في الداخل والخارج ومرتبطين بحجوزات أخرى على طيران داخلي وخارجي؛ ما جعلهم يتكبدون خسائر مادية نتيجة لعدم إبلاغهم مبكراً، مع العلم أن طيران ناس وطيران أديل أبلغا المسافرين لديهم بالمغادرة من وقت مبكر وبقيت الخطوط على وعود وتأخير ما بين الساعة والساعتين عبر النداء المتضارب.