محلل سياسي: العناد التركي سيعزل حكومة أردوغان

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

رأى الكاتب والمحلل السياسي سليمان العقيلي، أن بمحاصرة النفط الإيراني سوف تتراجع اللعبة الإيرانية في سوريا؛ لعدم وجود مصادر تمويل.

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وأضاف العقيلي في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن القرار الأمريكي بمحاصرة النفط الإيراني هام جدًّا لقطع التمويل عن ميليشيا الحوثي وخطوة هامة لإنهاء الأزمة في اليمن، موضحًا أن التقارب التركي الإيراني في أصله عملية ثأرية من الولايات المتحدة.

ورأى المحلل السياسي أن العناد التركي سوف يصعد الخلاف الأمريكي التركي ويعزل حكومة رجب طيب أردوغان، كما أن الحصار الأمريكي للنفط الإيراني سوف يؤثر على مشروع نظام الملالي؛ لعدم توفر مصادر لتمويل المنظمات الإرهابية التي تخدم مصالح إيران.