بعد انطلاق مؤتمر القطاع المالي .. هذه أبرز أهدافه وطبيعة المشاركات فيه

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

انطلقت أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تستمر اليوم الأربعاء ويوم غدٍ الخميس، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، بحضور وزراء ومسؤولين وكبار التنفيذيين في البنوك والمؤسسات المالية السعودية والإقليمية والعالمية.

وقال وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام يعرب الثنيان، في تصريحات إلى قناة “العربية” إن المؤتمر الذي ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي الممثلون بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، يعقد تحت شعار “آفاق مالية واعدة” وبمشاركة حوالي 3 آلاف من صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية مبينًا أن 60% من المشاركين محليين و40% من المشاركين الدوليين.

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وأضاف أن الهدف من المؤتمر هو العمل على “برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد برامج رؤية السعودية 2030 وفي أن يكون البرنامج مظلة للتطوير ومظلة لمواجهة التحديات من جميع المختصين محليين وإقليميين ودوليين وسيقوم المؤتمر بإعطاء الكثير من الحلول المجتمعة ولدينا حلول تمويلية نود طرحها في هذا المؤتمر، وهناك كثير من العلامات التي تبشر في تطور القطاع المالي السعودي، ونتطلب أن نكون أكثر احترافية وأكثر شراكة ونلتقي مع جميع اللاعبين الرئيسين في المنطقة والعالم”.

ووصف طبيعة المشاركات في المؤتمر بأنها ستمثل “مختلف قطاعات البنوك والتمويل والمهتمين بالقطاعات والاستشارات الاقتصادية، موضحًا أن عقد المؤتمر سيكون دوريًا ونعول على النسخة الأولى بأن تخلق آفاقًا كبيرة لنسخ مقبلة، وسنبدأ بداية قوية مع شركائنا في القطاع المالي، وسيكون هناك توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة خلال المؤتمر”.

وسيمكّن المؤتمر أقطاب الصناعة المالية من اللقاء والتواصل تحت سقف واحد، وتبادل التجارب والمعلومات، ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي، وعرض الفرص الاستثمارية وتحفيز التنافس ورفع جاذبية القطاع المالي السعودي، خصوصًا أنه يستقطب قيادات قطاع المال والأعمال محليًا وإقليميًا وعالميًا، إضافة إلى ممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك المؤسسات الدولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالميًا، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصون في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.