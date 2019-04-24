حالة مطرية جديدة تبدأ الجمعة والمسند يكشف بؤرة تأثيرها

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن تبدأ حالة مطرية ربيعية جديدة يوم الجمعة المقبل، وأن تكون بؤرة تأثيرها على منطقة المدينة المنورة بالدرجة الأولى ومكة المكرمة.

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وتابع المسند أن السبت سيشهد ذروة الحالة وقوتها، كما من المتوقع أن تكون فوق منطقة حائل بالدرجة الأولى، وتستمر الحالة متقطعة لعدة أيام.

وأضاف المسند أن اليوم متوقع استقرار جوي شبه عام، والكتلة الباردة الاستثنائية لا زالت فوق أجواء السعودية، واحتمال سقوط أمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات عسير قائمة ولكن ضعيفة، والغبار لا زال عالقًا فوق الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.