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بث مباشر.. انطلاق أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي
متابعات الخليج 365 - الرياض
انطلقت صباح اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ويحظى المؤتمر بمشاركة صُناع القرار وكبار المؤسسات المالية من مختلف أنحاء العالم.
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ويسلط مؤتمر القطاع المالي الضوء على الفرص الاستثمارية في القطاع المالي السعودي، وهي الفرص التي تزايدت في ظل العمل على برنامج تطوير القطاع المالي.
وينظم المؤتمر شركاء برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030 ممثلة بوزارة المالية، مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، ويشهد مشاركة نخبة من الشخصيات المؤثرة في قطاع المال والأعمال، والتي تضطلع بدور هام على مستوى الاقتصاد العالمي.
وكانت اللجنة المنظمة للمؤتمر قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا الأسبوع الماضي، للإعلان عن استكمال كافة التحضيرات لبدء أعمال الدورة الأولى من “مؤتمر القطاع المالي”، الذي من المتوقع أن يستقطب نحو 2000 مشارك ممن يمثلون قيادات قطاع المال والأعمال محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، وممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك المؤسسات الدولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالميًّا، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.
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