بث مباشر.. انطلاق أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويحظى المؤتمر بمشاركة صُناع القرار وكبار المؤسسات المالية من مختلف أنحاء العالم.

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ويسلط مؤتمر القطاع المالي الضوء على الفرص الاستثمارية في القطاع المالي السعودي، وهي الفرص التي تزايدت في ظل العمل على برنامج تطوير القطاع المالي.

وينظم المؤتمر شركاء برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030 ممثلة بوزارة المالية، مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، ويشهد مشاركة نخبة من الشخصيات المؤثرة في قطاع المال والأعمال، والتي تضطلع بدور هام على مستوى الاقتصاد العالمي.