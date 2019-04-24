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2019-04-24 أتربة مثارة على نجران حتى الـ4 عصرًا متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة وحبونا وبدر الجنوب ويدمه، والأجزاء المجاورة لها ، تستمر حتى الساعة الـ 4 عصراً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.









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